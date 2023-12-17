СМИ: Путин приказал "взять" Авдеевку к определенному сроку
Президент России Владимир Путин приказал российскому командованию "взять" Авдеевку до 1 января.
Об этом сообщают российские СМИ.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Такие сроки, по словам аналитиков, он озвучил, чтобы похвастаться "успехами" в Украине во время новогоднего видеообращения.
А тем временем, ВС РФ жалуются на масштабные потери на Авдеевском направлении. Россияне жалуются, что в случае усиления попыток штурмов, количество погибших и раненых в разы увеличатся.