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СМИ: Путин приказал "взять" Авдеевку к определенному сроку
17.12.2023 12:45 Алина Груднева

СМИ: Путин приказал "взять" Авдеевку к определенному сроку

Президент России Владимир Путин приказал российскому командованию "взять" Авдеевку до 1 января.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Такие сроки, по словам аналитиков, он озвучил, чтобы похвастаться "успехами" в Украине во время новогоднего видеообращения.

А тем временем, ВС РФ жалуются на масштабные потери на Авдеевском направлении. Россияне жалуются, что в случае усиления попыток штурмов, количество погибших и раненых в разы увеличатся.

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