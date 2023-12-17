



СМИ: Путин приказал "взять" Авдеевку к определенному сроку

Президент России Владимир Путин приказал российскому командованию "взять" Авдеевку до 1 января.



Об этом сообщают российские СМИ.



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Такие сроки, по словам аналитиков, он озвучил, чтобы похвастаться "успехами" в Украине во время новогоднего видеообращения.



А тем временем, ВС РФ жалуются на масштабные потери на Авдеевском направлении. Россияне жалуются, что в случае усиления попыток штурмов, количество погибших и раненых в разы увеличатся.