



СМИ: французские военные отправились в Румынию по пути в Украину

В сети распространяют сообщения о том, что французские войска были направляются в Румынию для дальнейшего развертывания в Украине.



Соответствующее сообщение опубликовало издание FranceNews24.



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Уточняется, что второй пехотный полк будет развернут в Одессе. Официального подтверждения данной информации нет.



Незадолго до этого газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планировал отправить свои войска в Одессу еще в 2023 году. Этот вопрос обсуждался в условиях "строжайшей секретности" на Совете безопасности в Елисейском дворце 12 июня.



"В любом случае, в ближайший год мне придется отправить часть своих людей в Одессу", — якобы тогда сказал Макрон.



Как пояснил глава штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль, эти слова являются политическим и стратегическим посланием России о готовности к таким шагам.