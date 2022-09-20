



Следят ли в Генштабе ЦАХАЛа за войной в Украине?

Израильский военный эксперт Марк Бабот дал интервью Новини.LIVE, в котором рассказал, следит ли Генштаб ЦАХАЛа за происходящим в Украине.



Стоит отметить, что Бабот был призван в армию Израиля в 1979 году, уже через полтора года получил звание офицера. Служил в артиллерии, танковых войсках, пехотной дивизии и в Северном военном округе. Принимал участие в Первой ливанской войне, где был ранен.



По его словам, в Генштабе не только следят за происходящим в Украине, но и извлекают полезный опыт ведения боевых действий.



"Могу это сказать с полной ответственностью: в Генштабе ЦАХАЛа не просто следят, а внимательно изучают опыт этой войны. В военной разведке АМАН есть отдел, который изучает то, что у нас называется "Проблемы за холмом". Ну, то есть, то, что происходит далеко от Израиля и внешне к нему отношения не имеет. В Генштабе есть отделы, которые занимаются не непосредственно тактическими задачами израильской армии, а изучают реальные театры боевых действий в других странах", — отметил Бабот.



"Вот, например, смотрят опыт применения противотанковых средств. Как те же "Джавелины" или NLAW поражают российские танки. И тут возникает вопрос — как эти средства будут работать, например, по нашим танкам "Меркава" последних модификаций. Начинаются испытания, уже есть наставления, приказы, инструкции для экипажей. Берут эти системы и пробуют ими стрелять по "Меркавам". Сейчас два танка новейшей модификации "Меркава-5" отправили вместо действующих войск в испытательный центр как раз для таких проверок", - добавил он.