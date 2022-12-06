



С начала войны в Украине без вести пропало более 15 тысяч человек

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля и по состоянию на сейчас пропали без вести около 15 тысяч граждан. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



Так, чиновник в этой статистике привел данные Международной комиссии по пропавшим без вести.



"В связи с полномасштабной вооруженной агрессией России против Украины 15 000 человек пропали без вести. Вы только представьте, судьба тысяч людей неизвестна. Кого-то из них уже, возможно, нет в живых. Их всех ищут родные и безграничные страдания в семьях от неизвестности", - сообщил он.



Не уточняется, идет ли речь в этих статистических данных только о гражданских, или цифра охватывает также и военных и представителей разных силовых ведомств.



Отметим, в конце ноября в МВД сообщили, что с начала российской широкомасштабной войны в Украине полицейским удалось разыскать около 30 тысяч человек, а всего с 24 февраля правоохранители получили около 48 тысяч сообщений о пропавших без вести людях.



Напомним, в июле власти заявили, что более 7000 украинских военных являются без вести пропавшими. Через месяц после этого заявления стало известно, сколько из них было найдено в российском плену.