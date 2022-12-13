



Россияне "строят новый город" в Херсонской области

На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области построят новый город, заявил в эфире телеканала "Россия 24" назначенный оккупационными властями "врио губернатора" Владимир Сальдо.



"Президент смотрит в будущее — в мирное будущее. Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное", — сообщил Сальдо.



Он добавил, что по поручению президента уже разрабатывается проект застройки. На стрелке появятся новые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Также там создадут условия для работы правительственных органов.

"Процесс уже идет", — подчеркнул Сальдо.



Арабатская стрелка — это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.