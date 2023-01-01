Новости » События в Украине
Россия впервые использовала для удара по Украине ракетоносители с Каспия
01.01.2023 15:07 Алина Груднева

Россия впервые использовала для удара по Украине ракетоносители с Каспия

Россия 31 декабря впервые использовала ракетоносители, чтобы ударить по Украине из Каспия.

Об этом 1 января сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Это было зафиксировано впервые за период полномасштабного вторжения. Потому что, вероятно, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять свои запасы", - пояснила она.

По словам Гуменюк, это означает, что удержание под огневым контролем логистики на Левобережье украинским силам удается вполне удачно.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы