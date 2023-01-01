



Россия впервые использовала для удара по Украине ракетоносители с Каспия

Россия 31 декабря впервые использовала ракетоносители, чтобы ударить по Украине из Каспия.



Об этом 1 января сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



"Это было зафиксировано впервые за период полномасштабного вторжения. Потому что, вероятно, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять свои запасы", - пояснила она.



По словам Гуменюк, это означает, что удержание под огневым контролем логистики на Левобережье украинским силам удается вполне удачно.