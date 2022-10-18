



Российский генерал допускает "непростые решения" для спасения войск под Херсоном

Назначенный чуть больше недели назад командующим объединенной группировкой российских войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин дал первое интервью, назвав ситуацию на херсонском направлении напряженной и заявив, что не исключает "принятие непростых решений".



Интервью с Суровикиным вышло в эфире телеканала "Россия-24". В числе прочего генерал впервые признал непростую ситуацию, в которую попали российские войска под Херсоном, о чем уже несколько недель говорят украинские власти и внешние наблюдатели.



По словам российского командующего, "НАТО требует от Киева наступательных операций" на херсонском направлении, "не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения".



Дальнейшие планы России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, заявил Суровикин, добавив, что не исключает "принятие непростых решений". Он также упомянул о якобы имеющихся у него данных "о возможном применении Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС".



Независимые наблюдатели неоднократно указывали на то, что, после того как ВСУ при помощи американских систем залпового огня HIMARS вывели из эксплуатации несколько мостов через Днепр и его притоки, российская группировка на западном берегу реки осталась без нормального снабжения, что поставило под сомнение саму возможность удержания российскими войсками Херсона.