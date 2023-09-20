



Российский дрон атаковал шведских журналистов в Запорожской области. Фото

В Запорожской области автомобиль съемочной группы шведского телеканала TV4 был атакован российским беспилотником.



Как сообщил телеканал TV4, во вторник, 19 сентября, с российского беспилотника был сброшен боеприпас на автомобиль шведских репортеров - Иоганна Фредриксона и Даниэля Здольсека.



"На этот раз нам повезло. Российская ракета, которую мы получили с беспилотника, попала прямо в дверь нашего автомобиля. К счастью, в машине никого не было. Все это было очень близко от нас. Так сейчас выглядит Украина для миллионов людей", - отметил он. Фредриксон.



Журналисты остались живы, поскольку к моменту прилета вышли из своей машины, чтобы начать съемки. На фотографии, которую показал телеканал, видно, что их автомобиль уничтожен, также уничтожена телевизионная и фототехника.







При этом незначительные ранения получил их местный продюсер - гражданин Украины.



Шведский вещатель уточнил, что сотрудники TV4 находились в Запорожской области для освещения контрнаступления украинской армии.



Глава Запорожского областного совета Елена Жук назвала событие "откровенной атакой на прессу".