



Российские офицеры бегут из Херсонской области - глава облсовета

Российские военные, в частности, офицерские чины, частично покидают Херсонскую область.



Об этом заявил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко, сообщает издание "Радио Свобода".



По словам Самойленко, военные РФ начали уезжать после ударов ВСУ по мостам и складам.



"Все высшие, скажем так, находившиеся на территории правобережной Украины офицерские чины российской армии, они понемногу "рассасываются", как говорится, или переправляются на левый берег, где считают, что более безопасно, или двигаются в сторону Запорожской области в город Мелитополь", - заявил он.



Самойленко подчеркнул, что бегство командования РФ было подтверждено украинскими военными и руководством Мелитополя.