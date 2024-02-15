



РФ о массированном ударе по Украине: цель достигнута

Министерство обороны России похвасталось массированным ракетным ударом по мирным городам Украины.



По данным оборонного ведомства, для осуществления атаки использовалось высокоточное оружие большое дальности воздушного и морского базирования.



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В РФ объявили, будто удар нанесен по "предприятиям военно-промышленного комплекса, где якобы производятся и ремонтируются авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование, а также минометные боеприпасы и топливо для военной техники ВСУ".



"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - сказали в МО РФ.



Напомним, что всего зафиксированы пуски 26 ракет различных типов: крылатые, баллистические, управляемые авиационные, зенитные управляемые. Силами и средствами ПВО уничтожено 13 из них. Во Львове, на западе Украины, было зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, в результате чего пострадали трое мирных жителей. Также "прилеты" были в Запорожье и в Полтавской области.