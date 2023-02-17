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РФ начала открытую мобилизацию в Мариуполе
17.02.2023 17:40 Алина Груднева

РФ начала открытую мобилизацию в Мариуполе

Россияне начали в Мариуполе открытую мобилизацию. Об этом сообщила пресс-служба городского совета захваченного города.

Стало известно, что в одно из учебных заведений поступило мобилизационное распоряжение.

"Теперь мужчин, которые работают преподавателями и первыми получили российский паспорт, отправят в окопы. До этого трое работников коммунального предприятия оккупантов "Автодор" также были мобилизованы и отправлены умирать за "асвабадителей". Такие случаи не единичны. Вскоре это станет новой нормой. Теперь оккупанты ищут новый мобилизационный ресурс на коммунальных предприятиях и в городской структуре, потому что не все так хорошо на фронте", - сказано в сообщении.

Как подчеркивают в горсовете, то, что мариупольцев уже официально начинают использовать в качестве пушечного мяса, вполне ожидаемо.
 
 

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