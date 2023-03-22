



РФ и Китай не обсуждали формулу мира, - Песков

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве не обсуждали формулу мира, предложенную Украиной. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 22 марта.



"Нет, украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский "мирный план"", – заявил он.



По мнению Пескова, то, что Пекин пока не ответил на предложение присоединиться к мирному плану Киева, – "вопрос, который касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной".



