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РФ и Китай не обсуждали формулу мира, - Песков
22.03.2023 12:36 Ирина Демьянова

РФ и Китай не обсуждали формулу мира, - Песков

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве не обсуждали формулу мира, предложенную Украиной. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 22 марта.

"Нет, украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский "мирный план"", – заявил он.

По мнению Пескова, то, что Пекин пока не ответил на предложение присоединиться к мирному плану Киева, – "вопрос, который касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной".

 

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