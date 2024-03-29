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Ракеты, залетевшие в Молдову, потерялись
29.03.2024 07:55 MIGnews.com

Ракеты, залетевшие в Молдову, потерялись

После утренней атаки русских на Украину, по предварительным данным несколько ракет залетело на территорию Молдовы. И дальше чудеса - эти ракеты потерялись.

Они не взорвались и не пересекли территорию Украины в обратном направлении. Видимо в Молдове не стали ждать 39 секунд и давать ракетам возможность вернуться и бомбить украинские города.

Телеграм-канал “Николаевский Ванек” написал


Ну, телеграм-канал “Инсайдер UA”, запостил у себя скрин с канала “Коридор ОП+”

 

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