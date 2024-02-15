



Ракетный удар РФ по Украине: Польша подняла боевую авиацию

Утром в четверг, 15 февраля, когда РФ начала наносить массированный ракетный удар по территории Украины, Польша подняла в небо свою боевую авиацию.



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Такое решение в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши объяснили "фиксацией интенсивной деятельности дальней авиации Российской Федерации, связанной с нанесением ракетных ударов по территории Украины".



Поэтому польское военное командование незамедлительно приступило "ко всем необходимым процедурам для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши", задействовав "польскую и союзническую авиацию", – подчеркивалось в сообщении в соцсети Х (Twitter).



Как сообщал Mignews, утром 15 февраля РФ нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, запустив разные вид ракет и с воздуха, и с моря. В результате атаки есть пострадавшие, зафиксированы попадания в объекты инфраструктуры.