



Покушение на "замгубернатора Херсонской области" осуществила украинская ДРГ



Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, назначенный оккупационными властями в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что покушение на первого замглавы администрации региона Виталия Булюка было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ).



По его словам, имеются соответствующие видеоматериалы.



«Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников. Теперь, по крайней мере, ясно, что это работает ДРГ», — сказал Сальдо.



Ранее глава Министерства здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил, что Булюк получил ранение при подрыве автомобиля.

По словам Сальдо, жизни Булюка после покушения ничего не угрожает.