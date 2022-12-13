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Покушение на "замгубернатора Херсонской области" осуществила украинская ДРГ
13.12.2022 14:31 Аркадий Бочаровский

Покушение на "замгубернатора Херсонской области" осуществила украинская ДРГ


Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, назначенный оккупационными властями в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что покушение на первого замглавы администрации региона Виталия Булюка было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ).

По его словам, имеются соответствующие видеоматериалы.

«Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников. Теперь, по крайней мере, ясно, что это работает ДРГ», — сказал Сальдо.

Ранее глава Министерства здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил, что Булюк получил ранение при подрыве автомобиля.
По словам Сальдо, жизни Булюка после покушения ничего не угрожает.

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