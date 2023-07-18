



ООН: война в Украине унесла жизни 9,29 тыс. гражданских, еще 16,38 тыс. ранены

С 24 февраля 2022 года, после нападения России на Украину, по 16 июля 2023 года потери среди гражданских лиц составили 25 671 человек (на 30 июня – 25 170), в том числе 9 287 погибших (9 177).



Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).



"УВКПЧ ООН считает, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается", – отмечается в докладе ООН.



Это относится, например, к таким населенным пунктам как Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где зафиксированы многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.



По подтвержденным данным ООН, погибли 4 272 мужчин, 2 558 женщин, 282 мальчика и 226 девочек, тогда как пол 29 детей и 1 920 взрослых пока не удалось установить.



Среди 16 384 раненых 486 мальчиков и 352 девочки, а также 279 детей, пол которых пока не удалось установить.



По сравнению с данными на 30 июня погибло двое детей и еще 22 были ранены.



Если ранее сводка УВКПЧ ООН о количестве потерь выходила ежедневно, а затем только в рабочие дни, то с июля 2022 года она стала еженедельной, а с конца мая 2023 года – за каждые две недели. В этой сводке, как и в предыдущей, приведены данные по месяцам.



Согласно данным, за первые 16 дней июля погибло 74 гражданских. В июне число смертей выросло до 184 со 174 в мае, 180 – в апреле, 181 – в марте, 143 – в феврале.



Самым смертоносным месяцем, как указывает ООН, для гражданских лиц остается март прошлого года – минимум 4 154 погибших. В апреле 2022 количество смертей гражданских из-за войны снизилось до 817, в мае – до 544, в июне – до 429 и в июле – до 385.



В первые пять дней войны с 24-го по 28 февраля погибло 374 человека, в августе – 339, в сентябре – 405, в октябре – 309, в ноябре – 187, в декабре – 206 и в январе этого года – 201.



Число раненых за половину июля достигло 342 по сравнению с 681 в июне, 685 – в мае, 494 – в апреле, 592 – в марте, 457 – в феврале, 541 – в январе этого года, 617 – в декабре и 541 – в ноябре прошлого года. В октябре число раненых сократилось до 795 с 982 в сентябре, когда оно оказалось выше показателя августа – 920. До этого ежемесячно число раненых превышало тысячу: июль – 1 129, июнь – 1 108, май – 1 139, апрель – 1 896, март – 2 999. За пять первых дней войны в феврале прошлого года было ранено 469 человек.



УВКПЧ ООН уточняет, что в июле от оружия взрывного действия с большой зоной поражения погибло 72 человека и еще 326 были ранены, тогда как от мин и взрывоопасных пережитков войны умерло двое и были ранены 16 человек (4%).



На контролируемые Украиной территории, по данным ООН, в июле пришлось 88% жертв.



В сводке традиционно указано, что рост показателей к предыдущей сводке не следует относить только на случаи после 30 июня, так как в течение этого периода Управление верифицировало некоторое количество случаев за предыдущие дни.