



Официально: "Хлопок цветет" – удар по ЗРК "Триумф" в Евпатории нанесли ВСУ

То, что несколько часов назад сообщалось "из проверенных источников в спецслужбах", подтверждено официально военными: ВСУ нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов "земля-воздух" вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму.



Эту информацию подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, и в пресс-центре Сил обороны юга Украины.







(детали читайте в материале "Спецоперация в Евпатории: украинский "Нептун" уничтожил ПВО РФ на $1,2 млрд")



"Мы работаем по абсолютно законным целям", – так прокомментировала ночную спецоперацию в Евпатории начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".



"Законными целями на любых украинских временно оккупированных территориях являются все цели, которые причастны к агрессии страны-террориста. Все, что обеспечивает ее потенциал, является законной военной целью. Отработано там, где необходимо было уничтожить силы и средства противника," – сообщила она.



"Сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома – все это говорит о том, что работа ведется абсолютно плановая. Цели законные, целые военные, "хлопок" цветет", – подчеркнула Наталья Гуменюк, обратив внимание, что "враг прибегает к маневрам и перемещениям, потому что понимает – необходимо скрывать свои резервы, запасы и мощности, поскольку использование дальнобойного оружия Силами обороны Украины удается достаточно удачно".



По данным спикера ОК юга, таких баз много и в населенных пунктах Молочное и Уютное вблизи Евпатории, "и потому не обязательно это поражение конкретной военной базы".



"Очень многие мощности врага расположены непосредственно с использованием гражданских объектов. Но мы работаем только по проверенным целям", – заверила Наталья Гуменюк.



Тем временем в сети начали постить фотографии того, как еще две недели назад выглядела база российской ПВО на территории Евпатории…Теперь уже бывшая база.



"Российская батарея ЗРК (С-400), которая, вероятно, была атакована украинскими беспилотниками сегодня утром недалеко от Евпатории. Фото сделано две недели назад", – написал в соцсети "X" исследователь OSINTtechnical.







Кроме того, появилось видео "сбитие 11-ти БаЛА НАТОвского происхождения", как утверждают в РФ.





Напомним, в ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели в Евпатории уникальную спецоперацию, в результате которой был "отминусован" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов. Дорогостоящую российскую ПВО уничтожили дроны и украинские ракеты "Нептун".



Отметим также, что С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Создан для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установителей помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей с наведением на них до 160 ракет. Универсальна для уничтожения всех типов аэродинамических целей и баллистических ракет с дальностью пуска до 3000 – 3500 км.



Ее российские разработчики позиционировали как практически неуязвимую – "созданную для триумфа". Однако украинским воинам уже не в первый раз удалось уничтожить такую установку. В прошлый раз это произошло совсем недавно. 23 августа наши защитники уничтожили российскую ЗРС С-400 "Триумф" на территории Крыма. Была ликвидирована как сама установка, так и установленные на ней ракеты и находящийся рядом личный состав.