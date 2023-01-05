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Нетаниягу может стать "эффективным посредником" между Киевом и Москвой - Подоляк
05.01.2023 20:50 Евгения Маркова

Нетаниягу может стать "эффективным посредником" между Киевом и Москвой - Подоляк

Старший советник президента Украины Владимира Зеленского предположил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу может выступить переговорщиком между Москвой и Киевом.

"Я не сомневаюсь, что г-н Нетаниягу мог бы быть эффективным посредником. Поскольку он точно понимает, что такое современные войны, и в чем суть посредничества в этих условиях", — сказал Михаил Подоляк в интервью израильскому телеканалу i24.

Однако Подоляк считает, что Москва на самом деле хочет не переговоров, а капитуляции Украины.

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