



Нетаниягу может стать "эффективным посредником" между Киевом и Москвой - Подоляк

Старший советник президента Украины Владимира Зеленского предположил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу может выступить переговорщиком между Москвой и Киевом.



"Я не сомневаюсь, что г-н Нетаниягу мог бы быть эффективным посредником. Поскольку он точно понимает, что такое современные войны, и в чем суть посредничества в этих условиях", — сказал Михаил Подоляк в интервью израильскому телеканалу i24.



Однако Подоляк считает, что Москва на самом деле хочет не переговоров, а капитуляции Украины.