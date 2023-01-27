



Массированный обстрел Украины: РФ использовала две ракеты "Кинжал"

В ходе массированной атаки 26 января российские войска применили две гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для ударов по объектам в Киеве и Запорожье.



Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает "Громадське".



"У них этих ракет мало, они берегут их для поражения стратегических целей. На этот раз стратегическая цель - это один из объектов в Запорожье и один из объектов энергетической инфраструктуры Киева", -заявил Игнат.