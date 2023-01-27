Новости » События в Украине
Массированный обстрел Украины: РФ использовала две ракеты "Кинжал"
27.01.2023 17:33 Ольга Белозерова

Массированный обстрел Украины: РФ использовала две ракеты "Кинжал"

В ходе массированной атаки 26 января российские войска применили две гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для ударов по объектам в Киеве и Запорожье.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает "Громадське".

"У них этих ракет мало, они берегут их для поражения стратегических целей. На этот раз стратегическая цель - это один из объектов в Запорожье и один из объектов энергетической инфраструктуры Киева", -заявил Игнат. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы