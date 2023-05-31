Новости » События в Украине
Макрон выступил против ареста Путина при наличии “окна” для переговоров
31.05.2023 20:29 Ирина Демьянова

Макрон выступил против ареста Путина при наличии “окна” для переговоров

Российского диктатора Владимира Путина нельзя арестовывать, если он окажется единственным человеком, с которым нужно будет вести переговоры относительно мира в Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет The Guardian.

"Если через несколько месяцев у нас появится окно для переговоров, вопрос будет стоять между судом и переговорами, и вам придется вести переговоры с лидерами, которых вы имеете де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетными", - заявил Макрон.

По его словам, при таких условиях переговоры будут более важными, чем желание посадить российского диктатора в тюрьму за военные преступления против Украины.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы