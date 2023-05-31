



Макрон выступил против ареста Путина при наличии “окна” для переговоров

Российского диктатора Владимира Путина нельзя арестовывать, если он окажется единственным человеком, с которым нужно будет вести переговоры относительно мира в Украине.



Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет The Guardian.



"Если через несколько месяцев у нас появится окно для переговоров, вопрос будет стоять между судом и переговорами, и вам придется вести переговоры с лидерами, которых вы имеете де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетными", - заявил Макрон.



По его словам, при таких условиях переговоры будут более важными, чем желание посадить российского диктатора в тюрьму за военные преступления против Украины.



