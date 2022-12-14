



"ЛНР": 44 человека убиты в результате ударов HIMARS

Заместитель руководителя представительства "ЛНР" в СЦКК Роман Иванов в среду рассказал журналистам о последствиях обстрелов региона вооруженными силами Украины (ВСУ) из американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.



По словам Иванова, в результате применения ВСУ РСЗО HIMARS в ЛНР погибли 44 мирных жителя, а также были ранены еще 98 человек.

Кроме того, как заметил замруководителя представительства республики в СЦКК, ударами этих систем было повреждено свыше 900 гражданских объектов ЛНР.