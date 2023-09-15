



ISW: ВСУ наступают на двух направлениях, армия РФ в Крыму имеет проблемы с ПВО

Украинские силы продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и в районе Бахмута и 14 сентября продвинулись к югу от города.



Об этом говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW).



Отмечается, что украинские войска добились неустановленных частичных успехов в районе Бахмута, Клищевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута). Также ВСУ вытеснили российские войска с позиций в районе Минковки (15 км к северо-западу от Бахмута) и Дубово-Васильовки (6 км к северо-западу от Бахмута).



Кроме того, украинские войска продолжают постепенное наступление на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).



В отчете ISW также сообщается, что 14 сентября украинские войска нанесли удар по месту расположения российского ЗРК возле оккупированной Евпатории, что позволяет предположить, что в оккупированном Крыму у россиян - систематические сбои в работе ПВО.



На геолоцированных снимках, опубликованных 14 сентября, виден взрыв недалеко от Евпатории и последующие клубы дыма в этом районе.



"Дополнительные кадры с геопривязкой показывают, что российские войска недавно разместили батарею С-400 недалеко от Евпатории и что взрыв произошел в том же месте, где в августе 2022 года была развернута российская система С-400. Этот удар свидетельствует о том, что российские войска были не готовы к перехвату ракет с помощью этой системы или не смогли это сделать", - подчеркивают аналитики Института.