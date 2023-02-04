ISW объяснил, для чего РФ изображает войну в Украине как угрозу безопасности
Российские чиновники манипулируют законом, чтобы представить войну против Украины как угрозу внутренней безопасности и получить поддержку боевых действий. Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.
В отчете указывается, что Путин 31 января подписал указ, упрощающий процесс введения оповещения о террористических угрозах и позволяющий регионам, отнесенным к "желтому уровню" террористической угрозы на неопределенный срок вводить повышенный уровень террористической опасности. Впоследствии, 3 февраля, как отмечают аналитики, Брянская и Курская области объявили о бессрочном продолжении "желтого" уровня террористической угрозы в связи с необходимостью усиления мер по охране и защите территории РФ.
Таким образом, российские чиновники намереваются использовать новый режим "уровня террора" для усиления правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее сопротивление, и представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности, чтобы спровоцировать дальнейшую поддержку боевых действий среди населения РФ, поясняют в Институте изучения.
Ключевые выводы ISW:
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов.
- Путин продолжил кампанию против отдельных оппозиционных голосов во внутреннем информационном пространстве РФ.
- Российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременная с усилением боевых действий в районе Кременной.
- Российские войска продолжали наступательные действия вокруг Бахмута.
- Российские войска не сделали никаких подтвержденных территориальных достижений на юге Украины.
- Сообщается, что российские войска понесли почти 200 000 потерь во время войны в Украине.
- Чиновники РФ продолжают полагаться на организованные правительством неправительственные организации, действующие на оккупированных территориях, чтобы создать вид поддержки российской оккупации со стороны населения.