



ISW объяснил, для чего РФ изображает войну в Украине как угрозу безопасности

Российские чиновники манипулируют законом, чтобы представить войну против Украины как угрозу внутренней безопасности и получить поддержку боевых действий. Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.



В отчете указывается, что Путин 31 января подписал указ, упрощающий процесс введения оповещения о террористических угрозах и позволяющий регионам, отнесенным к "желтому уровню" террористической угрозы на неопределенный срок вводить повышенный уровень террористической опасности. Впоследствии, 3 февраля, как отмечают аналитики, Брянская и Курская области объявили о бессрочном продолжении "желтого" уровня террористической угрозы в связи с необходимостью усиления мер по охране и защите территории РФ.



Таким образом, российские чиновники намереваются использовать новый режим "уровня террора" для усиления правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее сопротивление, и представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности, чтобы спровоцировать дальнейшую поддержку боевых действий среди населения РФ, поясняют в Институте изучения.



Ключевые выводы ISW: