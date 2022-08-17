



Инициатива закупки "Байракторов" для Украины снова расширяет географию

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о том, что инициатива закупки "Байракторов" для Украины снова расширяет географию.



Сегодня сбор средств на приобретение БПЛА для Вооруженных сил Украины стартовал в Латвии. Один из инициаторов музыкант Ралфс Эйландс на размещенном в интернете видео сообщил, что у каждого жителя Латвии есть возможность доказать свою поддержку Украине, а также с помощью рук украинцев "передать привет российским солдатам".



"Уверен, ВСУ с большим энтузиазмом передадут этот "привет", - указано в сообщении.