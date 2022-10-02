



Генштаб ВСУ: В Крыму формируется мотострелковая дивизия

Генштаб Вооруженных сил Украины представил сводку оперативной информации по состоянию на утро, 2 октября.



Главное из сводки:



- Силы РФ продолжают обстреливать населенные пункты Украины, используя РСЗО, ракетные и авиационные удары, а также беспилотники иранского производства "Shahed-136". За минувшие сутки от обстрелов пострадали больше 30 населенных пунктов.



- Военные части сил РФ, находящиеся в Крыму, приведены в полную боевую готовность. Проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений. По информации Генштаба ВСУ, в Крыму формируется мотострелковая дивизия за счет мобилизованного мужского населения автономной республики Крым, Краснодарского края и республики Адыгея.



- Отмечено прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в Севастополе, около двух тысяч мобилизованных лиц.



- В городе Будённовск Ставропольского края, к 205-й отдельной мотострелковой бригаде 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, по мобилизации прибыло около 5 тысяч человек.



- За сутки подразделения украинских войск отразили российские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.



- Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта сил РФ, 22 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов россиян. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА. Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили 8 командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники сил РФ. Кроме того, в зону поражения попали 3 склада с боеприпасами и 2 зенитных ракетных комплекса С-300.