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ЕС не будет пересматривать потолок цен на российскую нефть, - Bloomberg
31.03.2023 13:33 Ирина Демьянова

ЕС не будет пересматривать потолок цен на российскую нефть, - Bloomberg

Еврокомиссия объявила, что лимит цен на российскую нефть не будут менять. Ограничения останутся на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Европейская комиссия сообщила государствам-членам ЕС, что в настоящее время большинство стран G7 не желают снизить порог.

Согласно отчету Международного энергетического агентства, легшего в основу проверки, отмечается, что потолок цен на нефть из России достиг своих целей и привел к сокращению доходов Москвы. Так, по данным отчета, экспортная цена российской нефти составила около 52,5 доллара за баррель без учета расходов на доставку и страхование.

Сырая нефть Urals продавалась за 45,3 доллара, тогда как экспортируемые из Азии нефть ESPO, Sakhalin и Sokol превышали пороговое значение.

 

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