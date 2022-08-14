



ЕС и 42 страны требуют от России убраться с Запорожской АЭС

В субботу, 14 августа, 43 страны призвали Россию вывести свои войска с захваченной Запорожской АЭС.

Они выпустили совместное заявление.

Государства подчеркнули, что контроль РФ над ЗАЭС представляет большую опасность для принципов ядерной безопасности.

Они также отметили, что присутствие войск РФ на объекте не позволяет украинским властям выполнять обязательства по ядерной и радиационной безопасности. Соответствующее письмо ЕС и страны-союзники Украины отправили МАГАТЭ.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины", - сказано в заявлении.