



Экс-главу "Криворожгаза" взяли под стражу: хищения на более чем 202 млн грн

Бывшему председателю правления АО "Криворожгаз" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной суммой залога более 160 млн грн.



"В рамках уголовного производства детективы Бюро экономической безопасности Украины получили доказательства хищения газа из газотранспортной системы Украины (ГТС). Подтвержденная сумма нанесенного государству ущерба – более 202 млн грн", - сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).



В настоящее время бывший председатель правления АО подозревается в уголовных правонарушениях, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины:

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах;

легализация имущества, полученного преступным путем.

Также отмечается, что БЭБ разоблачило организованную группу лиц, которая совершала масштабные хищения топлива из газотранспортной системы.



"К схеме были причастны руководители отдельных облгазов "Региональной газовой компании" (РГК), подконтрольные подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу. Подозреваемые в течение 2021 года нанесли государству более 4,2 млрд грн ущерба", – уточнили в ведомстве.