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10.06.2023 12:51 Алина Груднева

Британская разведка: ВСУ прорвали первую линию обороны войск РФ

За последние двое суток на некоторых участках фронта Вооруженные силы Украины сумели прорвать первую линию обороны войск РФ.

К такому выводу пришла британская разведка.

Уточняется, что ВСУ добились определенных успехов за 48 часов на востоке и юге Украины.

"На некоторых участках украинские силы, вероятно, добились значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны. На других прогресс украинцев был медленнее", - сказано в отчете.

Британская разведка уточняет, что некоторые российские подразделения провели оборонительные маневры. Другие, в свою очередь, беспорядочно отступили. Сообщается, что РФ понесла значительные потери при отступлении через собственноручно заминированные поля.

 

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