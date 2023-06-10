



Британская разведка: ВСУ прорвали первую линию обороны войск РФ

За последние двое суток на некоторых участках фронта Вооруженные силы Украины сумели прорвать первую линию обороны войск РФ.



К такому выводу пришла британская разведка.



Уточняется, что ВСУ добились определенных успехов за 48 часов на востоке и юге Украины.



"На некоторых участках украинские силы, вероятно, добились значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны. На других прогресс украинцев был медленнее", - сказано в отчете.



Британская разведка уточняет, что некоторые российские подразделения провели оборонительные маневры. Другие, в свою очередь, беспорядочно отступили. Сообщается, что РФ понесла значительные потери при отступлении через собственноручно заминированные поля.



