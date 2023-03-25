



Bloomberg: Россия ищет на войну против Украины еще 400 тысяч контрактников

Российское руководство стремится в этом году набрать в армию еще 400 тысяч контрактников для участия в войне против Украины. Но некоторые официальные лица России считают это нереальным, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами Кремля.



Приблизительно такое количество военных насчитывали силы вторжения 24 февраля 2022 года, большинство из которых были профессиональными контрактниками.



Руководство России опасается, что новая мобилизация будет политически непопулярной, поэтому делает ставку на широкую агитационную и вербовочную кампанию, которая уже началась. Регионы получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки, а в военкоматах им предлагают подписать контракт. Власти рассчитывают на ветеранов и жителей сел.



Также источники говорят, что пока Кремль отказывается от планов дальнейшего наступления на украинские земли этой весной, после того, как не смог достичь существенных успехов на поле боя. Оккупанты сосредотачиваются на подготовке к сдерживанию будущего контрнаступления ВСУ.



