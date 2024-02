В случае ядерной войны человечество может быть спасено одним продуктом



От глобального голода в случае апокалиптической ядерной войны человечество может спасти один конкретный продукт питания, утверждают ученые.



В случае ужасного сценария ядерной войны есть надежда, что человечество могут спасти морские водоросли. Ученые обнаружили, что фермы по выращиванию ламинарии могут сохранить 1,2 миллиарда жизней до восстановления температуры атмосферы.



При наихудшем сценарии ядерного конфликта между США и Россией в атмосферу Земли может быть выброшено до 165 миллионов тонн сажи, что приведет к снижению температуры примерно на 9 С. Это, в свою очередь, может привести к падению мирового производства продовольствия на 90 %.



Исследователи из Alliance to Feed the Earth in Disasters, расположенного в Колорадо, совместно с Университетом штата Луизиана провели исследование, в ходе которого выяснилось, что на помощь могут прийти морские водоросли. Большое количество ламинарии, растущей на канатах, в том числе в Мексиканском заливе, может быть собрано примерно через девять-четырнадцать месяцев после начала ядерной войны.



По оценкам ученых, ламинария способна прокормить до 1,2 миллиарда человек, питающихся из этого источника. Она может заменить 15 % потребляемой в настоящее время пищи, а также обеспечить 50 % биотоплива, которое используется сейчас.



"Более двух миллиардов человек окажутся под угрозой голодной смерти после небольшой ядерной войны между Индией и Пакистаном и пять миллиардов человек после ядерной войны между США и Россией", - рассказала Live Science соавтор исследования Шерил Харрисон, доцент кафедры океанографии и прибрежных наук в Университете штата Луизиана. "Таким образом, существует необходимость в изучении альтернативных продуктов питания".