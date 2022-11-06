



В Израиле разработан боевой электросамокат

Израильская стартап-компания Mia Dynamics разработала скутер для военных и охранных целей



Израильский старт-ап Mia Dynamics находится в процессе запуска в производство электрического скутера с четырьмя колесами, который предназначен для выполнения военных задач. Первая модель компании, Mia Four, легкий квадроборд, достигает дальности поездки 45 км и максимальной скорости 45 км/ч.



По словам компании, это средство с уникальным патентом - системой наклона, которая позволяет улучшить движение подвески. Разработанная компанией система справляется с боковыми уклонами, когда поверхность, на которой стоит водитель, остается сбалансированной, независимо от угла наклона подвески. Система также обеспечивает лучшее демпфирование неровностей дороги. Сила ударов, которые принимает подвеска во время поездки, уменьшается на пути к рулевому колесу.



Скутер оснащен съемным аккумулятором, 15-дюймовыми колесами, приводом 2х4. За ним последует модель с двойным приводом. Вес Four составляет 42 кг (без батареи), а ширина - 680 мм.



"Когда вы съезжаете с дороги на песчаную или грунтовую местность, необходимо сделать поправку, чтобы водитель сохранил устойчивость", - объясняет компания. "Это легкое, электрическое, устойчивое и безопасное решение. В Израиле и во всем мире существует интерес со стороны оборонных компаний и армий".



"Наше транспортное средство сочетает в себе динамические возможности двухколесного транспортного средства с устойчивостью, управляемостью и безопасностью четырехколесного транспортного средства. Существенным преимуществом, помимо высокой проходимости, является также способность средства бесшумно передвигаться в полевых условиях рядом с пехотой и сохранять элемент внезапности. В одной из армий, испытывавших инструмент, также отметили. что очень важно то, что солдат может переносить скутер на спине".



