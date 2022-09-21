



Уровень угрозы повышен: в Новой Зеландии бьют тревогу из-за спящего вулкана

В Новой Зеландии повышен уровень опасности из-за спящего вулкана Таупо, который стал источником самого крупного извержения за последние 5000 лет.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Ученые зафиксировали несколько сотен маленьких землетрясений под озером Таупо. Уровень вулканической активности повышен с 0 до 1.

Система оповещения имеет шесть уровней, из которых нулевой представляет собой наименьшую угрозу.

В 2019 году внезапно извергся новозеландский вулкан Уайт-Айленд, в результате чего погибли 22 человека, и серьезно пострадали 25 туристов.

В GeoNet сообщили, что вероятность извержения Таупо остается "очень низкой", однако в Новой Зеландии все равно соблюдают осторожность.

"С мая 2022 года на Таупо увеличилось количество землетрясений и деформаций (подвижек грунта), что указывает на вулканические волнения. Некоторые из них были более серьезными, чем то, что мы сейчас наблюдаем в Таупо", - сказал дежурный вулканолог Стивен Шерберн в комментарии Stuff.

По его словам, последнее извержение Таупо произошло примерно в 232 году нашей эры. Он считает, что вероятность следующего извержения "очень мала".