



Ученые считают, что обнаружили самый крупный след удара астероида об Землю

Ученые исследуют структуру Дениликвин на территории Австралии. Они полагают, что это самый большой след удара астероида об Землю. По одной из теорий, столкновение могло вызвать ледниковый период и привести к массовому вымиранию животных.



Исследование проводят Эндрю Гликсон и Тони Йитс из Университета Нового Южного Уэльса, пишет The Conversation. Как рассказали ученые, структура Дениликвин расположена в Новом Южном Уэльсе и обладает диаметром около 520 км. Предыдущий рекордсмен, Вредефорт в Южной Африке, имел ширину примерно 300 км.



По словам Гликсона, Дениликвин включает все признаки структуры, сформированной после удара гигантского астероида. Вокруг ее ядра в коре обнаружена характерная симметричная рябь, что показали измерения. Она, вероятно, возникла во время удара, поскольку крайне высокая температура создала интенсивные магнитные силы.



Центральная низкомагнитная зона соответствует деформации глубиной 30 км над сейсмически определенным мантийным куполом. Последний считается одной из главных характеристик для определения ударных структур. Хотя с течением времени он может разрушаться или размываться. В случае с Дениликвин вершина купола находится на 10 км глубже, чем максимум региональной мантии. А еще измерения показали наличие характерных для ударных структур "радиальных разломов", которые исходят от центра и сопровождаются небольшими магнитными аномалиями.



Дениликвин располагалась в восточной части континента Гондваны — древнего огромного континента, который включал современные материки до разделения. По мнению Гликсона и Йиста, она сформировалась после удара астероида во время так называемого позднеордовикского массового вымирания. Ученые предполагают, что падение небесного камня могло спровоцировать гирнантийскую стадию оледенения, которая длилась между 445,2 и 443,8 млн. лет назад.



В этот период вымерло 85% животных, существовавших тогда на Земле. Последствия считаются более масштабными, чем удар Чиксулуба и дальнейшее вымирание динозавров.



Однако есть и другая теория. Дениликвин могла иметь раннекембрийское происхождение и сформироваться примерно 514 миллионов лет назад, то есть до оледенения. Для более точного определения возраста ученые планируют собрать образцы. Они пробурят глубокую скважину в магнитном центре структуры и проанализируют полученные материалы.

