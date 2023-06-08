



Ученые обнаружили первый известный случай “непорочного зачатия” у самки крокодил

Согласно исследованию, опубликованному в среду, ученые задокументировали первый известный случай “непорочного зачатия” у крокодила, который жил в изоляции в течение 16 лет в зоопарке Коста-Рики.



В 2018 году самка американского крокодила отложила 14 яиц в своем вольере, что нередко встречается среди содержащихся в неволе рептилий. Однако более загадочный факт произошел после трех месяцев инкубации, когда в одном яйце был обнаружен полностью сформировавшийся мертворожденный крокодил.



Согласно исследованию, опубликованному в журнале Biology Letters , ученые проверили генетический состав плода крокодила. Они обнаружили последовательности ДНК, показывающие, что это результат факультативного партеногенеза (FP) или размножения без участия самцов.



Феномен FP, который некоторые ученые называют стенографией “непорочного зачатия”, также был зарегистрирован у других видов рыб, птиц, ящериц и змей. Ученые сказали, что это первый известный случай у крокодила.



При FP яйцеклетка самки может превратиться в ребенка без оплодотворения сперматозоидом самца.



При формировании яйцеклетки клетка-предшественник делится на четыре клетки: одна становится яйцеклеткой и сохраняет ключевые клеточные структуры и гелеобразную цитоплазму, а другие содержат дополнительный генетический материал.



Затем одна из этих клеток по существу действует как сперматозоид и сливается с яйцеклеткой, чтобы стать “оплодотворенной”.



Американский крокодил считается уязвимым и находится под угрозой исчезновения в дикой природе. Согласно одной из гипотез, FP может быть более распространен среди видов, находящихся на грани исчезновения, говорится в исследовании.



Ученые говорят, что “непорочное зачатие” в Коста-Рике может привести к новой информации о предках крокодилов, которые ходили по земле в триасовый период около 250 миллионов лет назад.



“Это открытие дает заманчивое представление о возможных репродуктивных способностях вымерших архозавров, родственников крокодилов и птиц, особенно представителей птерозавров и динозавров”, — говорится в исследовании.







