



Среди обломков затонувшего “Титаника” найдено необычное ожерелье

Среди обломков затонувшего “Титаника” нашли уникальное драгоценное украшение. Об этом сообщила организация Magellan, занимающаяся глубоководными исследованиями.



Эта же компания сделала первую подробную 3D-реконструкцию судна, которое затонуло в северной части Атлантического океана 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом.



На изображениях видны бусы из зубов мегалодона (это вымерший вид акулы) со встроенными в них золотыми украшениями.



Соглашение между Великобританией и США запрещает представителям общественности убирать артефакты с места аварии и вокруг него. Поэтому команде Magellan не разрешили трогать обломки на морском дне, им пришлось оставить ожерелье на месте.



Пытаясь найти владельца драгоценностей, Magellan пытается использовать искусственный интеллект, чтобы связаться с членами семей 2200 пассажиров судна. Видеозаписи посадки пассажиров на корабль проанализируют с помощью технологии, включающей распознавание лиц и одежды.



В настоящее время затонувшее судно расположено в Атлантическом океане на глубине 3800 метров.