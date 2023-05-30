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Среди обломков затонувшего “Титаника” найдено необычное ожерелье
30.05.2023 21:15 Наталья Богинская

Среди обломков затонувшего “Титаника” найдено необычное ожерелье

Среди обломков затонувшего “Титаника” нашли уникальное драгоценное украшение. Об этом сообщила организация Magellan, занимающаяся глубоководными исследованиями.

Эта же компания сделала первую подробную 3D-реконструкцию судна, которое затонуло в северной части Атлантического океана 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом.

На изображениях видны бусы из зубов мегалодона (это вымерший вид акулы) со встроенными в них золотыми украшениями.

Соглашение между Великобританией и США запрещает представителям общественности убирать артефакты с места аварии и вокруг него. Поэтому команде Magellan не разрешили трогать обломки на морском дне, им пришлось оставить ожерелье на месте.

Пытаясь найти владельца драгоценностей, Magellan пытается использовать искусственный интеллект, чтобы связаться с членами семей 2200 пассажиров судна. Видеозаписи посадки пассажиров на корабль проанализируют с помощью технологии, включающей распознавание лиц и одежды.

В настоящее время затонувшее судно расположено в Атлантическом океане на глубине 3800 метров.

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