



3D-модель затонувшего «Титаника»: ее собрали из 700 тысяч фото

Больше ста лет лежит на дне океана легендарный «Титаник», и все это время внимание к нему не просто не угасает, оно становится все больше и больше.



Так, учёные отсканировали затонувший «Титаник».



Реалистичную 3D-модель судна собрали с помощью 700 тысяч фото, сделанных с субмарин.



Цифровая копия настолько детальна, что можно разглядеть серийный номер винта затонувшего век назад лайнера.



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