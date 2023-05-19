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3D-модель затонувшего «Титаника»: ее собрали из 700 тысяч фото
19.05.2023 08:25 Mignews.ua

3D-модель затонувшего «Титаника»: ее собрали из 700 тысяч фото

Больше ста лет лежит на дне океана легендарный «Титаник», и все это время внимание к нему не просто не угасает, оно становится все больше и больше.

Так, учёные отсканировали затонувший «Титаник».

Реалистичную 3D-модель судна собрали с помощью 700 тысяч фото, сделанных с субмарин.

Цифровая копия настолько детальна, что можно разглядеть серийный номер винта затонувшего век назад лайнера.

Для просмотра фото в большом разрешении кликните на 👇 

Фоторепортаж
3D-модель затонувшего «Титаника»: ее собрали из 700 тысяч фото
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