Новости » Наука и Технологии
Прорыв в лечении: создана медицинская нейросеть, которая умеет ставить диагноз
14.04.2023 20:23 Алина Груднева

Прорыв в лечении: создана медицинская нейросеть, которая умеет ставить диагноз

Компания Google представила на ежегодном мероприятии The Check Up медицинскую нейросеть, способную ставить диагнозы.

Она получила название Med-PaLM 2.

Нейросеть анализирует медицинские показатели, может отвечать на вопросы врачей и давать объяснения результатам. Чтобы получить лицензию, искусственному интеллекту даже пришлось сдать экзамен.

В ходе испытаний Med-PaLM 2 правильно ответила на 85% вопросов. В Google пояснили, что эта модель значительно умнее, чем аналогичные модели других разработчиков.

Теперь задачей исследователей является выяснение того, может ли нейросеть участвовать в серьезных дискуссиях, требующих большого объема знаний. Кроме того, ее проверят на способность искать информацию в сложных медицинских текстах и на умение обобщать информацию по научным работам и полученным знаниям.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы