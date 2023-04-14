



Прорыв в лечении: создана медицинская нейросеть, которая умеет ставить диагноз

Компания Google представила на ежегодном мероприятии The Check Up медицинскую нейросеть, способную ставить диагнозы.



Она получила название Med-PaLM 2.



Нейросеть анализирует медицинские показатели, может отвечать на вопросы врачей и давать объяснения результатам. Чтобы получить лицензию, искусственному интеллекту даже пришлось сдать экзамен.



В ходе испытаний Med-PaLM 2 правильно ответила на 85% вопросов. В Google пояснили, что эта модель значительно умнее, чем аналогичные модели других разработчиков.



Теперь задачей исследователей является выяснение того, может ли нейросеть участвовать в серьезных дискуссиях, требующих большого объема знаний. Кроме того, ее проверят на способность искать информацию в сложных медицинских текстах и на умение обобщать информацию по научным работам и полученным знаниям.