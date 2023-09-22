



Отправная точка: Генетики восстановили РНК вымершего тасманийского волка

Группа генетиков совершила прорыв, получив и расшифровав РНК тилацина, также известного как сумчатый или тасманийский волк. Эти животные вымерли в 1936 году. Последним представителем вида был тилацин, проживавший в зоопарке в Тасмании. Об этом пишет New Voice.



По мнению исследователей, эта работа может пролить свет на биологию тилацина и стать отправной точкой для восстановления вымершего животного. Оно было поразительным существом, обладавшим характерной коричневой шерстью с черными полосами, а также челюстями, способными открываться на более чем 80 градусов.



Это первый случай, когда ученые смогли извлечь и изучить РНК вымершего животного. В предыдущих исследованиях фокусировались на ДНК, но РНК позволяет понять, как именно функционируют клетки организма, пишет Science News.



Образцы тилацина были найдены в Музее естественной истории в Стокгольме. Всего исследователи изучили шесть образцов кожи и мышц высушенного животного. Исследователи измельчили их, изолировали нуклеотиды РНК и сравнили их с базой данных, включая геном тилацина.



Исследование выявило молекулы РНК, кодирующие белки в коже и мышцах тилацина, а также более 250 специфичных для тилацина коротких молекул РНК, известных как микроРНК. Эти результаты предоставляют ценную информацию о биологии и функциях клеток этого вымершего животного