



Волочкова взбесилась из-за хейтеров и слова обратно не забирает

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, отправившаяся отдыхать в свое любимое место - на Мальдивы, жестко ответила хейтерам.



С матом и в ярких красках она послала по известному адресу всех завистников, не забыв припомнить, в какую сумму обходится билет на курорт.



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Сам пост команда балерины удалила, но на следующий день она опубликовала новое сообщение.



"Я не забираю свои слова обратно. Но они были адресованы исключительно злым и бестактным людям. Тем, кто бесцеремонно берет на себя наглость писать гадости и оскорбления красивому, успешному, известному и состоявшемуся человеку. Не зная его лично. Каждый из нас может иногда эмоционально сорвавшись, выплеснуть эмоции, когда терпению приходит конец", - сказала она.





