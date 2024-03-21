



На Луне построят первый в истории человечества завод

Ученые работают над проектом, целью которого является строительство первого в истории человечества завода на Луне.



По данным ArsTechnica, стартап Interlune планирует построить завод на спутнике Земли уже к 2028 году.



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Предприятие на Луне, которое сможет работать в автономном режиме, будет использоваться для добычи гелия-3.



Если его построят в указанные сроки, то добыча стартует уже к 2030 году.