



Легендарный Rolls-Royce тоже станет электрокаром. Фото

Первый электрокар от производителя премиальных автомобилей Rolls-Royce представят публике уже 18 августа в Северной Америке на Monterey Car Week. Данное авто является первым шагом бренда на пути к тому, чтобы стать полностью электрифицированным к 2030 году. Несмотря на кузов купе, автомобиль имеет полноценные задние места и может с легкостью разместить четверых человек.



В честь презентации модели Spectre, в компании также представят новые цвета для своих будущих моделей, среди которых будет и цвет Morganite, который назвали в честь драгоценного камня. Презентационный экземпляр помимо нового цвета будет иметь двухцветное покрытие Aero Black, 23-дюймовые диски и кашемировый интерьер.



Также на электрокаре Rolls-Royce впервые покажет Starlight Doors и подсветку передней панели, где будет 5500 "звезд", а на дверях будет 4796 "звезд". Также в компании анонсировали доработанную мультимедийную систему Spirit, которая позволит клиентам расширить свое взаимодействие с машиной. Так теперь можно будет выбрать цвет циферблатов и приборов для дополнения дизайна интерьера.



В движение автомобиль приводит батарея на 102 кВт*часа, которая по оценкам производителя обеспечивает запас хода роскошного электрокара на расстояние до 420 километров. В автомобиле стоит два электродвигателя, по одному на каждую ось, что суммарно обеспечивает мощность в 584 л.с.

Разгон до 60 миль/час также впечатляет - всего 4,4 секунды. Ценник на премиальный электрокар в США стартует от 420 000 долларов.



