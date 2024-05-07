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TikTok подала в суд из-за запрета соцсети в США
07.05.2024 19:23 Алина Груднева

TikTok подала в суд из-за запрета соцсети в США

TikTok подала в суд прошение о пересмотре закона о возможном запрете соцсети в США.

В иске утверждается, что закон, подписанный президентом США Джо Байденом, является "неконституционным".

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Ранее руководство соцсети уже угрожало США судом, пообещав оспорить закон.

До этого Палата представителей США проголосовала за запрет TikTok в США, если китайский владелец ByteDance, не продаст свою долю в течение года. 

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