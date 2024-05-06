



В ЕС создадут орган для надзора за деятельностью Telegram

В ЕС намерены создать специальный орган для надзора за работой мессенджера Telegram в Европе.



По данным De Standaard, Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT) будет следить за тем, как приложение реагирует на размещение незаконного контента.



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"Telegram представляет собой платформу, наименее из всех сотрудничающую с правительствами, так что если взять в сравнение другие приложения, то в нем допускается многое", - пояснил Матиас Вермюлен из офиса по правам данных AWO.



После того, как BIPT будет официально объявлен регулятором, он сможет штрафовать Telegram, если мессенджер не будет реагировать на контент с, к примеру, насилием или нелегальной продажей оружия.

