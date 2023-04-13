



Космическая миссия JUICE отправляется к Юпитеру с израильской техникой на борту

Миссия JUICE Европейского космического агентства (ЕКА) должна стартовать в четверг с европейского космодрома во Французской Гвиане, в ходе которой несколько технических экспериментов, в том числе от израильского Института науки Вейцмана, отправятся в путешествие к Юпитеру и его спутникам. Запуск должен начаться в 15:15 по израильскому времени.



Миссия JUICE является крупнейшей миссией ЕКА за всю историю, и участие Израиля финансируется Израильским космическим агентством , которое находится под эгидой Министерства науки и технологий. Израильская техника впервые выйдет за пределы орбиты Земли.



Предполагается, что миссия прибудет к Юпитеру в июле 2031 года, официально начав свою четырехлетнюю миссию: почти 100 раз облетит самую большую планету в Солнечной системе, изучая ее атмосферу, а также исследуя спутники Ганимеда, Каллисто и Европу.



Вместе с миссией JUICE идет крупный эксперимент под руководством профессора Йохая Каспи и доктора Эли Галанти из Института науки Вейцмана, который позволит им исследовать атмосферу Юпитера.



Это не первый раз, когда они оба участвуют в международных космических миссиях. Каспи, в частности, произвел фурор в прошлом своими исследованиями Юпитера. Еще в 2021 году, обрабатывая данные миссии NASA “Юнона”, он смог произвести первое в истории углубленное измерение знаменитого красного пятна Юпитера , выявив новую информацию о формировании штормов на планете.



Теперь он и Галанти собираются совершить аналогичный прорыв.



“Мы создадим 3D-карту температуры Юпитера, чего раньше никто не делал”, — сказал Йохай Каспи, отметив, что миссия JUICE дополнит данные, полученные с “Юноны”.



Это также может помочь решить загадку того, есть ли у Юпитера твердое ядро.



Он также отметил, что это может помочь пролить свет на происхождение самой Солнечной системы, поскольку Юпитер — самая древняя планета.



Все эти открытия станут возможными благодаря использованию сверхстабильного генератора, чрезвычайно сложных и чувствительных часов, которые позволят ему проводить некоторые из самых точных измерений, доступных человеку.



“Они настолько точны, что если вы прогоните их в течение 100 000 лет, они потеряют меньше секунды”, — сказал ученый.



Компания AccuBeat, базирующаяся в промышленной зоне Хар-Хотзвим в Иерусалиме, является одной из немногих компаний в мире, производящих атомные часы. Однако на тот момент она не занималась космическими технологиями и ограничивалась производством часов для гражданского и военного использования.



“Большой опыт и знания AccuBeat помогли разработать технологию с беспрецедентными возможностями, — сказал генеральный директор AccuBeat Бенни Леви. - Мы гордимся и рады быть частью исторического исследовательского проекта, результаты которого вполне могут привести к сенсационным открытиям в мире науки, космоса и человечества в целом”.



Это первый раз, когда израильская технология покидает орбиту Земли.



Помимо изучения атмосферы Юпитера, израильские ученые также будут помогать в изучении спутников.

