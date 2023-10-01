



Израильтяне разработали ИИ-бота для борьбы с антисемитами в интернете

Новая израильская разработка внуков переживших Холокост использует генеративный искусственный интеллект для борьбы с антисемитизмом и отрицанием Холокоста, автоматически создавая черновики сообщений для опровержения утверждений, не требуя вмешательства человека.



“Savee, надстройка Chrome, анализирует тексты и одновременно собирает контрфакты из проверенной базы данных. Затем инструмент обобщает эти факты, чтобы сформулировать точный ответ, основанный на фактах”, – говорится в заявлении группы на своем веб-сайте. Базы данных Savee исключительно надежны и опираются на данные Музея Холокоста “Яд-Вашем” в Израиле, и каждый может установить расширение Chrome в свой браузер, чтобы начать его использовать.



“Мы не пытаемся убедить радикальных антисемитов, которые являются безнадежными, наполненными ненавистью и фанатизмом; мы нацелены на пользователей интернета, подвергшихся воздействию антисемитского контента, которые сами не являются антисемитами и не имеют твердой позиции по этому вопросу”, – говорит Офер Нидам, один из разработчиков. “Именно здесь битва за истину действительно имеет значение, и это главная цель технологий, поэтому мы уделяем приоритетное внимание предметному дискурсу. Мы здесь не для того, чтобы “дебатировать”, а для того, чтобы убеждать”.

Потенциал этой технологии выходит далеко за рамки борьбы с антисемитизмом, поскольку ее можно научить распространять правду и разоблачать ложь по любой теме.



“В серверной части – после активации Savee отправляет выделенный текст в систему Botify, которая преобразует текст в математическое представление для его анализа. Затем система подключается к предварительно проверенной базе данных и ищет наиболее релевантные данные для конкретного Наконец, система предлагает чат-GPT сформулировать обобщенный ответ, основанный исключительно на фактах, найденных в базе данных”, – поясняет компания на своем веб-сайте. “После того, как пользователь загрузил дополнение, все, что ему нужно сделать для работы с Savee, – это выделить текст, щелкнуть правой кнопкой мыши, и инструмент предложит ему ответ в течение нескольких секунд прямо в текстовом поле комментария. Затем пользователь может отправить ответ как есть или отредактировать его по своему желанию”.