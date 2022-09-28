



Израиль установил турель с искусственным интеллектом в Хевроне



Израиль развернул на Западном берегу реки Иордан турель с дистанционным управлением. Система была установлена над контрольно-пропускным пунктом на улице Шухада в городе Хеврон - согласно видеозаписям устройства и сообщениям израильского издания Гаарец. Она способна стрелять электрошоковыми гранатами, слезоточивым газом и пулями с пластиковым наконечником.



Турель была установлена в рамках экспериментальной программы и предназначена для разгона толпы в районе КПП, где происходят столкновения между палестинскими демонстрантами и израильскими военными.



"В рамках усиленной подготовки армии к противостоянию людям, нарушающим порядок в этом районе, ЦАХАЛ изучает возможность использования дистанционно управляемых систем для применения утвержденных мер по разгону толпы. Это не включает в себя дистанционное управление стрельбой из боевого оружия", - сообщил "Гаарец" представитель израильской армии.



Турель производится израильской оборонной компании Smart Shooter, которая работает над автономными системами оружия, включая насадку для винтовок, которая компенсирует неспособность или нежелание солдата прицелиться. "Наша цель - перенести концепцию высокоточного оружия на ракеты, истребители, а в некоторых случаях и на бронетранспортеры". Эксперт по эксплуатации "умных стрелков" Шмуэль Рабинович рассказал i24 news в 2020 году.



Турель, которую видели в Хевроне, не рекламируется на сайте Smart Shooter, но там можно найти две другие автоматизированные турели. Обе турели являются низкопрофильными и могут быть оснащены автоматической винтовкой и системой Smart Shooter.



Израиль стал пионером в использовании автоматизированных систем в военных целях, которые вызывают невероятные споры. Сложная система камер, установленных в Иудее и Самарии подключена к базе данных под названием "Голубой волк", которая отслеживает передвижение палестинцев, находящихся под наблюдением. Хеврон был одним из первых городов, где была использована система, позволяющая израильским властям идентифицировать людей еще до предъявления ими удостоверения личности.