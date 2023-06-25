Иран: в Каспии наш эсминец оснащен крылатыми ракетами
Иранский эсминец Damavand, расположенный в Каспийском море, оснащен новыми ракетами и пушкой.
Об сообщили иранские СМИ.
Корабль был заказан еще в 2006 году. Иран может использовать Каспийское море для расширения своих стратегий в Центральной Азии и защиты поставок систем вооружений, таких как беспилотники, в Россию.
По данным CNN, Иран отправляет беспилотники и оборудование для завода по производству БПЛА через Каспийское море.
Damavand является частью кораблей класса Moudge для ВМС Ирана и является одним из нескольких таких кораблей, которые должны быть построены в обозримом будущем
В 2018 году такой Damavand попал в аварию, столкнувшись с волнорезом в Бандер-э-Энзели. Его отправили на ремонт. К августу 2019 года Иран заявил, что он снова готов к работе.