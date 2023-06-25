



Иран: в Каспии наш эсминец оснащен крылатыми ракетами

Иранский эсминец Damavand, расположенный в Каспийском море, оснащен новыми ракетами и пушкой.



Об сообщили иранские СМИ.



Корабль был заказан еще в 2006 году. Иран может использовать Каспийское море для расширения своих стратегий в Центральной Азии и защиты поставок систем вооружений, таких как беспилотники, в Россию.



По данным CNN, Иран отправляет беспилотники и оборудование для завода по производству БПЛА через Каспийское море.



Damavand является частью кораблей класса Moudge для ВМС Ирана и является одним из нескольких таких кораблей, которые должны быть построены в обозримом будущем



В 2018 году такой Damavand попал в аварию, столкнувшись с волнорезом в Бандер-э-Энзели. Его отправили на ремонт. К августу 2019 года Иран заявил, что он снова готов к работе.