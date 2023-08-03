



Индийское ТВ "берет на работу" виртуальных ведущих

Телекомпания Odisha TV представила Лизу – новую ведущую, созданную на основе искусственного интеллекта, сообщает Nikkei Asia.



Одетая в традиционное сари Лиза будет "работать" на цифровых платформах: озвучивать сводки новостей, читать гороскопы, сообщать о погоде и спорте.



Руководство телекомпании хочет таким образом освободить персонал от повторяющихся действий, чтобы те могли "сосредоточиться на выполнении более творческой работы, предоставляя более качественные новости".



ИИ предлагает особенно мощный инструмент для охвата аудитории в такой стране, как Индия, где говорят на сотнях языков. Еще до того, как Лиза появилась на экранах, базирующаяся в Дели India Today Group уже запустила первую в стране ведущую новостей с искусственным интеллектом — Сану. Помимо представления новостей на английском, хинди и бангла, она сообщала о погоде и вместе с другими журналистами вела программы на 75 языках



Кроме того, роботизированные ведущие помогут сократить расходы на зарплату и социальные выплаты.



Критики же говорят о том, что технология рискует подорвать доверие к СМИ: роботам пока не хватает наблюдательности, навыков и опыта журналистов-людей.