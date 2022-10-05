



Google построит южноафриканский облачный сервис стоимостью $1 млрд

Компания Google заявила, что в рамках своего инвестиционного плана на $1 млрд для континента она создаст африканскую облачную службу, которая позволит пользователям хранить свои данные.



Облачная инфраструктура будет базироваться в Южной Африке, но пользователям будет предоставлена возможность выбора, где хранить свои данные, сказал Нирал Патель, директор Google Cloud Africa.



В африканских странах действует множество законов о защите данных, причем некоторые из них требуют от компаний хранить данные в пределах границ страны, что повышает спрос на более гибкие региональные облачные услуги. В Нигерии телефонным компаниям запрещено отправлять правительственную или клиентскую информацию за пределы страны, что является частью усилий по стимулированию развития местных компаний, занимающихся хранением и управлением данными.



Подразделение Alphabet Inc. будет конкурировать с Microsoft Corp. и Amazon Web Services в самой развитой экономике Африки. По оценкам Google, облачная индустрия Южной Африки может принести экономике страны более $2,1 млрд и способствовать созданию более 40 000 рабочих мест к 2030 году.



Компания Google также сообщила, что строит в Африке подводный кабель и места соединения облаков в четырёх городах, включая Кейптаун и Йоханнесбург.